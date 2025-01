Oasport.it - 12h Bathurst: il 2025 di Valentino Rossi inizia in Australia. Ferrari all’attacco

ildidall’con la 12h di, prova valida per l’Intercontinental GT Challenge. Il ‘Dottore’ sarà protagonista con BMW in un evento in cui ancheavrà le carte in regola per ben figurare con due 296 GT3 schierate da Arise Racing GT.L’appuntamentono sarà la prima prova del campionato globale targato SRO che successivamente comprenderà anche la 24h del Nurburgring, la 24h di Spa (GT World Challenge Europe), la 1000km di Suzuka e la 8h Indianapolis (GT World Challenge America).La 12h diè la più importante gara di durata d’riservata alle auto GT. Difficile fare previsioni per la sfida sul Mt. Panorama, uno dei tracciati non permanenti più affascinanti al mondo in cui ogni errore può costare molto caro.sarà della partita per la terza volta in carriera con la BMW M4 GT3 n.