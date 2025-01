Zonawrestling.net - WWE: Logan Paul si dichiara per la Royal Rumble in un confronto con Rollins e Gunther

Da quando Raw è sbarcato su Netflix si è parlato tanto di un ritorno die di un suo passaggio nel roster rosso su richiesta del network e dopo settimane di video il “debutto” su Netflix di The Maverick è avvenuto questa notte.è apparso ad inizio puntata interrompendo iltra Seth, prendendosi non pochi fischi e “boo” dal pubblico di Atlanta.Ne basta unoLa puntata di Raw si è aperta con il Monday Night Messiah sul ring.ha parlato delle sue sconfitte e di come abbia iniziato un nuovo percorso dopo aver battuto Drew McIntyre, un percorso che passa anche dalla vittoria dellamagari eliminando CM Punk alla fine del match rovinandogli il sogno del main event di WrestleMania.è stato interrotto dall’arrivo del campione mondialeche ha ironizzato sulle sconfitte di Seth, mentre lui da campione è ormai il vero volto della compagnia.