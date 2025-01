Cityrumors.it - Viene lasciato e perde la testa: prima spia la ex, poi la umilia sui siti pornografici

ta su Pornhub dopo essere stata lasciata: un caso di “revenge porn” che fa rabbrividireUna storia che fa rabbrividire, un atto di vendetta meschina e crudele, che si è consumato direttamente sulla celebre piattaforma pornografica Pornhub. Il protagonista (in negativo) è un trentenne di Steenokkerzeel, nella periferia di Bruxelles. È stato accusato di averto la sua ex compagna e di aver pubblicato foto e video espliciti perrla pubblicamente.lala ex, poi lasui– Cityrumors.itIl caso di “revenge porn” arriva dal Belgio e che dimostra per l’ennesima volta quanto la violenza possa assumere forme sempre più subdole e devastanti, soprattutto nell’era digitale. La vittima aveva conosciuto il suo aguzzino sul posto di lavoro qualche anno fa.