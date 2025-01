Ilnapolista.it - Tra Anguissa e Conte è stato amore a prima vista (Gazzetta)

Leggi su Ilnapolista.it

Tra)Discrive ladello Sport con Vincenzo D’Angelo:Ancheera tra quelli pronti a cambiare aria dopo il fallimento post scudetto. «Da qui non ti muovi, resti con me» gli avrebbe dettoal primo colloquio. E non c’èbisogno di un altro faccia a faccia: Frank in quel momento ha capito che il vento era cambiato, che il Napoli sarebbe tornato immediatamente in lotta per grandi obiettivi.Tra. È scoccata la scintilla e col tempo il legame è sempre più forte. Antonio ha convinto Frank ad alzare il suo raggio d’azione, a non limitarsi ad accompagnare la manovra ma di buttarsi con continuità in area di rigore, dove può far male. E forse neanche Frank si era reso ancora conto del suo potenziale sottoporta: intanto, però, siamo già al record personale in un campionato dopo appena 22 partite: cinque gol e quattro assist.