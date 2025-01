Thesocialpost.it - Sinner non andrà al Quirinale da Mattarella: “Deve recuperare energie”, il consiglio medico

“Non lo so ancora, devo decidere”. Con queste parole, Jannikaveva lasciato aperta la possibilità di partecipare all’evento in programma il 29 gennaio al, organizzato per celebrare i successi del tennis italiano alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio.La decisione, però, è arrivata:non sarà presente. A quanto si apprende, il numero uno del mondo, reduce dalla vittoria agli Australian Open, soffre di affaticamento fisico a causa del grande impegno sostenuto durante il torneo. Sudei medici, il tennista ha scelto di concedersi un periodo di riposo assoluto.La notizia ha deluso i fan, ma appare chiaro che perla priorità èlein vista dei prossimi impegni sportivi, continuando a rappresentare con orgoglio l’Italia nel panorama internazionale del tennis.