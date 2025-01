Ilfattoquotidiano.it - Shoah a Venezia: una storia di italiani contro italiani

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Rosamaria FumarolaTalvolta nella vita si è oggetto o testimoni di piccole e grandi ingiustizie rispetto a cui si è colti da una sorta di mutismo, perché si è consapevoli che la propria voce non sarebbe ascoltata, oppure perché si teme che l’ingiustizia stessa possa subire un’amplificazione, un aggravamento qualora si tentasse una difesa.Accade poi che con la memoria, negli anni si ritorni a quell’ingiustizia, rendendosi conto che non sia stata ancora “chiamata per nome”, che manchi dunque qualcosa per scendere dalle domande senza risposta su cui si è stati costretti a vivere.Tale esperienza ci può aiutare a comprendere meglio un fenomeno, quello che riguarda alcuni accadimenti dell’ultimo conflitto mondiale che hanno avuto come teatro il nostro paese. Che talune domande rimangano più a lungo di altre senza risposta non è casuale, anzi meno risposte si hanno a disposizione e più ci si rende conto del peso di quella verità che qualcuno non vuole ancora che irrompa sulla scena.