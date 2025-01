Biccy.it - Sam, parla l’ex di Britney: “La parte più strana della nostra storia”

Spears e Sam Asghari si sono conosciuti sul set del video musicale Slumber Party e poco dopo le riprese è nata la loro, i due poi si sono sposati nel 2022 e nell’estete del 2023 è arrivata la separazione. Sam in più occasioni si è espresso contro il padre die soprattutto si è sempre detto contrario alla conservatorship che ha intrappolato la popstar per tredici anni: “Suo papà è uno str***o. Non abbiamo un buon rapporto, ma sono pronto a dialogarci quando lui tratterà bene sua figlia. So che i fan sono preoccupati,li ama e li ringrazia per il supporto che le stanno dando in questi tempi complicati“.Adesso la Spears e Asghari sono divorziati e non hanno più rapporti, ma l’attore e personal trainer di recente ha speso delle belle parole permoglie ed ha anchetotutela legale voluta da Jamie Spears.