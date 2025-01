Romadailynews.it - Roma: Rampelli (Fd’I), bene sgombero stabile in via Raffaele Costi

Questa mattina, per aver sgomberato unoa La Rustica, in via, nella zona est di, “grazie alle forze dell’ordine e al ministro Piantedosi, che si e’ sempre dimostrato sensibile”.Lo dichiara in una nota il vicepresidente della Camera dei deputati Fabiodi Fratelli d’Italia. “La criminalita’ organizzata usa le occupazioni e, di conseguenza, la povera gente per fare i propri affari e coprire lo spaccio di stupefacenti – prosegue -. L’intera area, come in altre zone di, era infatti diventata un’area di spaccio e malavita. Lo Stato sta dimostrando che intervenire e’ possibile e che gli spazi abbandonati negli anni passati possono essere riconquistati e restituiti ai cittadini. Fratelli d’Italia e’ e sara’ sempre in prima linea su questa battaglia”, conclude.