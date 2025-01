Anteprima24.it - Primo allenamento per Lescano, D’Ausilio corre verso il rientro

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoE’ scattata la ripresa degli allenamenti per l’Avellino di Raffaele Biancolino. Domenica pomeriggio – ore 15 – la sfida al Partenio-Lombardi contro la Turris. Quest’ultima penalizzata con un -6 in classifica nella giornata di oggi dal TFN per per i mancati pagamenti (leggi qui). Il tecnico ha potuto contare anche sull’innesto di mercato, Facundo. L’attaccante argentino arriva dal Trapani a titolo temporaneo con obbligo di trasformazione in definitivo.Dopo l’arrivo questa mattina al Bel Sito Hotel alla presenza dell’amministratore unico Giovanni D’Agostino e del direttore sportivo Mario Aiello,si è messo subito a disposizione del tecnico per ilsul sintetico del Partenio-Lombardi. Circa una cinquantina di tifosi presenti sulle gradinate della Tribuna Montevergine.