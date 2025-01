Lopinionista.it - Pet Capsule, la collezione Coccinelle Primavera/Estate 2025

Leggi su Lopinionista.it

, brand italiano di borse, piccola pelletteria ed accessori, amplia il suo universo di stile con una novità dedicata agli animali domestici di piccola e media taglia andando incontro alle nuove tendenze in cui sempre più spazio e cura sono rivolti agli animali da compagnia. Per la stagionepresenta la Pet, unaesclusiva che unisce praticità, qualità e il design iconico del marchio.La linea comprende una selezione di collari, guinzagli, porta sacchetti e porta palline, arricchiti dal nuovo pattern Coated Monogram, una fantasia raffinata, elegante e distintiva disponibile in due varianti colore. Realizzati con un mix di tessuto monogram e pelle con grana, questi accessori assicurano comfort, resistenza e stile impeccabile.Tra i must-have dellail guinzaglio ed il collare coordinato, ideali per un “total look” impeccabile che combina funzionalità e stile per ogni uscita.