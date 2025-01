Lanotiziagiornale.it - Per risolvere il caos treni, Salvini punta tutto sui privati

Da una partesui, dall’altra vuole lo Stato che rientra invece a pieno nel risiko bancario. Da una parte vuolezzare, almeno in parte, un servizio che riguarda tutti i cittadini, ovvero quello ferroviario, dall’altra vuole investire sulle banche in un’operazione di mercato che poco ha a che vedere con i problemi concreti dei cittadini. Il governo oscilla tra due opposti in tema di partecipazioni nelle grandi aziende del Paese e ora, come afferma il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, conferma l’obiettivo di aprire aiper il gruppo FS. Solo pochi giorni dopo che Mps, di cui il ministero dell’Economia è il primo azionista con l’11,7%, ha annunciato un’offerta totalitaria su Mediobanca., il piano dire sullazzazioneL’intenzione dire su una parzialezzazione di Ferrovie non è una novità delle ultime ore, ma un’ipotesi di cui si parla da mesi.