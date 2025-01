Ilfattoquotidiano.it - Operazione “Muro di ferro” a Jenin: demolita la moschea di Hamza. Allarme esperti Onu: “Violati diritti umani dei palestinesi”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Martedì, per l’ottavo giorno consecutivo, le forze di sicurezza israeliane hanno effettuato violenti raid via terra a, e in particolare nel campo profughi, il più grande della Cisgiordania. Durante l’incursione i militari di Tel Aviv hanno demolito ladi, ha riferito l’agenzia palestinese Wafa, situata proprio nel campo profughi, prendendo d’assalto le case nella parte orientale del campo, mentre le ruspe continuavano a distruggere le infrastrutture nei quartieri di al-Hawashin e al-Alup.Finora “di”, l’militare antiterrorismo israeliana contro le milizie della islamista “brigata” lanciata solo due giorni dopo la firma del cessate il fuoco temporaneo con Hamas a Gaza, finora ha causato 16 morti e decine di feriti.DINSDAG 28-01-2025. De IDF vernietigt de-moskee aan de Mahiyov-straat in de buurt van het vluchtelingenkamppic.