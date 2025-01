Secoloditalia.it - Nuovo atto vandalico contro Pro Vita: imbrattata la sede. “Siamo l’associazione più discriminata d’Italia”

Leggi su Secoloditalia.it

, l’ennesimo,ladi Proe Famiglia Onlus a Roma in viale Manzoni nel quartiere Esquilino. “Si tratta del 16esimo episodio simile negli ultimi tre anni – denuncia– questa mattina i dipendenti della Onlus hanno trovato cinque serrande imbrattate con vernice rossa, simboli trans-femministi. E invettive come ‘del vostro parere ce ne fo***amo’, ‘l’amore non sapete cosa c****o sia’, ‘il vostro Dio è l’odio’ ‘non chiediamo nulla a voi se non silenzio’, ‘voi non proteggete i bambini, li usate”’.attaccoProa RomaDalle registrazioni del circuito di sorveglianza esterna risulta che il gesto è stato compiuto nella notte tra il 24 e il 25 gennaio”. “Con 16 atti vandalici subiti in tre annipiùed osteggiata”, dice Antonio Brandi presidente di Pro