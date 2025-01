Ilfogliettone.it - “Non sono ricattabile”: Giorgia Meloni risponde all’avviso di garanzia con un video

“Non”. Con questa frase netta e senza mezzi termini, pronunciata con tono fermo e determinato, la presidente del Consiglioha deciso di affrontare pubblicamente la notizia dell’avviso diricevuto dal procuratore capo di Roma, Francesco Lo Voi. Un atto che, secondo quanto riportato dalla premier, riguarda i reati di peculato e favoreggiamento, legati alla controversa vicenda del rimpatrio del generale libico Osama Njeem Almasri.Neldiffuso su Facebook,ha voluto chiarire la sua posizione e quella del governo, ribadendo la sua determinazione a non farsi intimidire da quello che ha definito un attacco politico. “Il procuratore della Repubblica Francesco Lo Voi, lo stesso del fallimentare processo a Matteo Salvini per sequestro di persona, mi ha appena inviato un avviso diper i reati di favoreggiamento e peculato in relazione alla vicenda del rimpatrio del cittadino libico Al Masri”, ha dichiarato la premier, sottolineando il parallelismo con il caso Salvini.