Niscemi Aurora perde la vita a 9 anni in un incidente | era in macchina con mamma e fratellini

La comunità diè sconvolta per la tragica scomparsa di, una bambina di soli 9, vittima di unstradale avvenuto questa mattina, alle porte del paese. La piccola si trovava a bordo di una Fiat Panda insieme alla madre, Chiara Nanfaro, e ai suoi duedi 5 e 4. La donna stava accompagnando i figli a scuola quando, per ragioni ancora da chiarire, ha perso il controllo dell’auto, finendo contro un muretto.L’è avvenuto intorno alle 8 del mattino, in un momento in cui la zona era avvolta dalla nebbia. Secondo le prime ipotesi, l’asfalto reso scivoloso dall’umidità potrebbe aver contribuito alla perdita di controllo del veicolo.è stata immediatamente soccorsa e trasportata all’ospedale Vittorio Emanuele di Gela, ma purtroppo è deceduta poco dopo l’arrivo a causa delle gravi ferite riportate.