Iodonna.it - Misure perfette. Come abbinare i pantaloni alla caviglia senza commettere errori

Leggi su Iodonna.it

Versatili e chic, iconquistano ogni guardaroba per la loro capacità di adattarsi a stili e silhouette diverse. Dai modelli larghi ai raffinati kick flare, passando per quelli con risvolto, sanno enfatizzare il look giusto per ogni occasione. Ma a chi stanno davvero bene? Escegliere le scarpeda abbinarvi?in velluto liscio: 5 outfit per abbinarli con stile X Dalle ballerine agli stivaletti, ogni abbinamento ha il suo perché.