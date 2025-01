Ilfattoquotidiano.it - Migranti, giunta in Albania la nave Cassiopea con 49 persone a bordo. Provengono da Paesi che il governo ha dichiarato sicuri

È giunto a Shengjin, in, il pattugliatoredella Marina Militare italiana che trasporta i 49salvati nel fine settimana in acque internazionali a sud di Lampedusa. Laè entrata in porto alle 7.30. Asi trovano bengalesi (in maggioranza), egiziani, ivoriani e gambiani, i quali saranno sottoposti alle procedure accelerate di frontiera previste per chi proviene dae non ha consegnato documenti di identità.Non è affatto detto che possano tutti rimanere in, e non solo per i pronunciamenti dei giudici. Dovranno infatti passare dall’hotspot “italiano” per lo screening sanitario. Se saranno riscontrate condizioni di vulnerabilità, torneranno subito in Italia, come è avvenuto in qualche caso nei due precedenti trasferimenti in, in ottobre e novembre scorsi.