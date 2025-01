Iltempo.it - Meloni senza veli in Arabia, lezione al Pd in ginocchio dall'Islam

Leggi su Iltempo.it

Nella società che funziona per immagini, fa sempre bene vederne una come quella circolata nelle scorse ore: la presidente del Consiglio italiana Giorgia, nel corso del bilaterale con il principe saudita Mohammed Bin Salman, con il capovelo. Pare un fotogramma che scorre via così, eppure non lo è. Specie in un momento in cui, per riprendere la logica dello studioso francese Hugo Micheron, si rischia una nuova ondata di piena dell'ismo, tra tossine sparse qui e làa crisi medio orientale e instabilità varie che agevolano il fondamentalismo. Certo, inSaudita non c'è obbligo protocollare di indossare il velo, ma questo nulla toglie al significato culturale e politico di una Presidente del Consiglio, che incarna la democrazia avendo un mandato elettoralmente premiato, che rivendica un gesto di libertà e di parità.