.com - Meloni indagata per il caso Almasri: “Ho ricevuto un avviso da Lo Voi”. Avvisi anche per Nordio, Piantedosi e Mantovano (Video)

L'annuncio è stato fatto direttamente dalla premier, Giorgia: "La notizia di oggi è questa il procuratore della Repubblica Francesco Lo Voi, lo stesso del fallimentare processo a Matteo Salvini per sequestro di persona mi ha appena inviato undi garanzia per i reati di favoreggiamento e peculato in relazione alla vicenda del rimpatrio del cittadinodi garanzia inviatoal ministro Carlo, Matteoe Alfredopresumo al seguito di una denuncia che è stata presentata dall'avvocato Luigi Ligotti ex politico di sinistra molto vicino a Romano Prodi" L'articoloper il: “Hounda Lo Voi”.per) proviene da Firenze Post.