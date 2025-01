Ilrestodelcarlino.it - Medaglia d’onore ai deportati. La chiesa di San Carlo gremita: "Il ricordo resta vivo con loro"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"La memoria si concretizza grazie alle persone a cui consegniamo queste medaglie. Persone che ancora oggi testimoniano quanto possa essere malvagio l’animo umano ma anche quanto possa essere grande il cuore umano". Con voce rotta Vittorio Lugli, presidente della fondazione Collegio SanModena, si rivolge a studenti, autorità, professori, cittadini riuniti sotto alla falsacupola delladi Sanper ricordare insieme la Giornata della Memoria. "Ci ritroviamo oggi – afferma il primo cittadino Massimo Mezzetti –, a 80 anni di distanza da quando le truppe entrarono dai cancelli di Auschwitz e scoprirono il baratro. La memoria è un lavoro che va fatto tutti i giorni senza monumentalizzarla o ingessarla. Lo dico ai ragazzi e alle ragazze presenti: non possiamo costruire il nostro futuro se non sappiamo da dove siamo venuti, quali sono stati i passaggi della storia che ci ha preceduto, anche quelli più drammatici, come la Shoah.