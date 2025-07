Jannik Sinner non si fida | Tante sorprese bisogna rimanere concentrati Ho fatto un po’ di fatica a chiudere

Jannik Sinner si presenta a Wimbledon con determinazione, consapevole che nel tennis nulla è scontato. Non si fida delle sorprese e sa che bisogna rimanere concentrati fino all'ultimo punto. Dopo aver superato con fatica l’australiano Vukic in tre set, l’azzurro ha condiviso le sue impressioni sul match: “Sono molto contento oggi, giocare contro di lui è davvero molto difficile, ha un servizio potentissimo. Ho cercato di rispondere a più palle possibile, ...»

Jannik Sinner ha battuto l’australiano Aleksandar Vukic in tre set, con lo score di 6-1 6-1 6-3, nel secondo turno del tabellone di singolare maschile di Wimbledon: l’azzurro ha parlato a caldo nella consueta intervista a bordo campo al termine dell’incontro. L’ analisi a caldo dell’azzurro: “ Sono molto contento oggi, giocare contro di lui è davvero molto difficile, ha un servizio potentissimo. Ho cercato di rispondere a più palle possibile, cercando di essere solido sulla linea di fondo, ma ho faticato un po’ a chiudere “. Il numero 1 del seeding ringrazia poi il pubblico presente: “ Sono molto contento, il Campo Centrale è un posto davvero speciale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner non si fida: “Tante sorprese, bisogna rimanere concentrati. Ho fatto un po’ di fatica a chiudere”

Papa Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano: l’incontro tra i due dopo lo scambio di battute a distanza - Oggi, in un clima di grande emozione, Jannik Sinner ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano, dopo un vivace scambio di battute a distanza.

