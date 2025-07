L' Iran riapre lo spazio aereo per la prima volta dal 13 giugno | Caldo e poca acqua media | A Gaza la situazione è disperata

L'Iran riapre il suo spazio aereo dopo mesi di chiusura, portando un segnale di cambiamento in un clima di tensione crescente in Medio Oriente. Mentre Gaza affronta un’estate calda e di scarsità d’acqua, la crisi umanitaria si aggrava, con oltre 232 civili disperati. Intanto, le recenti accuse di Israele sollevano ancora più preoccupazioni: Netanyahu promette di finirla con Hamas e di liberare gli ostaggi, segnando una fase cruciale nel conflitto.

"Israele ha lanciato una bomba illegale nella Striscia". Netanyahu: "Per Hamas è finita, libereremo gli ostaggi". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - L'Iran riapre lo spazio aereo per la prima volta dal 13 giugno | Caldo e poca acqua, media: "A Gaza la situazione è disperata"

In questa notizia si parla di: iran - riapre - spazio - aereo

Colloqui a Ginevra: Iran e potenze europee a confronto, niente svolta ma si riapre alla diplomazia - I colloqui a Ginevra tra Iran e potenze europee si sono conclusi senza accordi, ma con un chiaro messaggio di speranza: la diplomazia resta l’unica via per prevenire un’escalation nel conflitto tra Iran e Israele.

Dopo 12 giorni di guerra, l’Iran riapre il suo spazio aereo: i voli su Teheran sono ripresi regolarmente. Ma la tregua con Israele è a rischio. Nuove esplosioni nella capitale iraniana e accuse reciproche di violazione del cessate il fuoco. Trump: “Israele non attac Vai su Facebook

Translate post#NEWS - #Iran nega di aver colpito #Israele dopo l’entrata in vigore della #tregua. Dopo 12 giorni, l'#Iraq riapre il suo spazio aereo #24giugno #IsraelIranConflict #Israeli @vinmorgante Vai su X

L'Iran riapre lo spazio aereo in tutto il Paese; L'Iran riapre lo spazio aereo in tutto il Paese; Gaza, da Trump garanzie a Hamas su fine guerra. Raid Idf, uccisi 94 palestinesi. Iran riapre spazio aereo.

L'Iran riapre lo spazio aereo in tutto il Paese - L'Iran ha annunciato la riapertura del suo spazio aereo, compreso quello sopra Teheran, chiuso dal 13 giugno a causa della guerra con Israele. Riporta quotidiano.net

Cnn, da Trump 30 miliardi all'Iran per riaprire il dialogo. Teheran: incontri non in programma - Macron: "Lo scenario peggiore sarebbe il ritiro dell'Iran dal trattato di non proliferazione nucleare" Lo "scenario peggiore" sarebbe "il ritiro dell'Iran" dal trattato di non proliferazione nucleare ... Secondo msn.com