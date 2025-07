Temptation Island 2025 chi è Lucia Ilardo | età lavoro e social

Temptation Island 2025 sta attirando l’attenzione di milioni di telespettatori, e tra i protagonisti più chiacchierati c’è Lucia Ilardo. La giovane emiliana, al fianco del suo fidanzato Rosario Guglielmi, si sta confrontando con le sfide di un amore in bilico, condividendo il suo percorso sui social e nei confronti di un pubblico sempre più curioso. Ma chi è davvero Lucia? Scopriamolo insieme, perché il suo viaggio è solo all’inizio...

Lucia Ilardo è una delle protagoniste più chiacchierate di Temptation Island 2025, la nuova edizione del reality dei sentimenti in onda su Canale 5. Al fianco del fidanzato Rosario Guglielmi, Lucia ha deciso di mettersi in gioco per affrontare una fase delicata della loro relazione. Ma chi è davvero questa giovane emiliana? Ecco tutto quello che c'è da sapere su di lei: età, professione, profilo social e motivazioni dietro la partecipazione al programma. Chi è Lucia Ilardo di Temptation Island: origini e percorso personale. Lucia Ilardo ha 27 anni ed è originaria di Vignola, un comune in provincia di Modena, in Emilia-Romagna.