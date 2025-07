Ex Milan Tonali si è sposato! Nozze da sogno sul Lago di Como

Festa grande per Sandro Tonali, ex Milan, che ieri, sul suggestivo Lago di Como, ha sposato la sua Juliette Pastore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, Tonali si è sposato! Nozze da sogno sul Lago di Como

In questa notizia si parla di: milan - tonali - sposato - lago

Tonali, beffa atroce per Milan e Juve: ecco 100 milioni - Sandro Tonali sta brillando in Premier League, rendendosi fondamentale per il Newcastle. Con un gol decisivo nel 2-0 contro il Chelsea, il centrocampista ex Milan e Juventus ha dimostrato di avere un ottimo affiatamento con il gol, portando il totale a quattro reti.

Sandro Tonali e Giulia Pastore: matrimonio da favola sul lago di Como. Come sono andate cerimonia e festa; Tonali si è sposato, presenti diversi ex compagni del «suo» Brescia; Sandro Tonali ha sposato la sua Giulia Pastore: ricevimento da sogno in riva al lago di Como.

Sandro Tonali e Giulia Pastore: matrimonio da favola sul lago di Como. Come sono andate cerimonia e festa - Il ricevimento a Villa Erba, la dimora ottocentesca che fu di proprietà della famiglia di Luchino ... Riporta quotidiano.net

Sandro Tonali e Giulia Pastore: nozze da favola sul lago di Como - Ecco i vestiti, gli ospiti e le prime foto degli sposi. Secondo gazzetta.it