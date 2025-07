Como da sogno | Fabregas guida un mercato che può sfiorare i 100 milioni

Il Como sta vivendo un’estate da sogno, con Cesc Fabregas che guida un mercato che potrebbe sfiorare i 100 milioni di euro. Dopo aver già speso 70 milioni, i lariani dimostrano di puntare in alto, rafforzando il loro progetto ambizioso e rilanciando le speranze dei tifosi. Con la leadership di Fabregas, il club si appresta a scrivere un nuovo capitolo entusiasmante: il futuro è tutto da scoprire.

Como protagonista assoluta del calciomercato estivo: già spesi 70 milioni, i lariani possono anche andare a 100 Il Como è senza dubbio una delle protagoniste assolute del calciomercato estivo. La società lariana, appena tornata in Serie A, ha avviato un progetto ambizioso che ruota attorno a Cesc Fabregas, confermato alla guida della squadra nonostante le .

