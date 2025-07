Randy Orton svela | Il mio figlio più piccolo ha cominciato a partecipare a tornei di wrestling

Randy Orton, leggenda indiscussa della WWE, svela un emozionante capitolo della sua vita familiare: il suo figlio più giovane ha iniziato a calcare il ring, portando la tradizione degli Orton nel mondo del wrestling a nuove vette. La dinastia continua forte e determinata, e l’attesa di vedere il giovane talento all’opera cresce ogni giorno di più. Ma non è solo una questione di ereditarietà…

La dinastia degli Orton nel wrestling potrebbe presto scrivere un nuovo capitolo. La leggenda della WWE, Randy Orton ha recentemente rivelato che il figlio più piccolo ha già iniziato a calcare il tappeto da wrestling e a quanto pare, il talento è di famiglia. Durante un'intervista nel podcast What's Your Story? con Stephanie McMahon, Orton ha raccontato che il suo figlio più giovane ha ufficialmente iniziato a praticare wrestling. Ma non è tutto: il piccolo Orton è già impegnato in diversi sport: "Il mio figlio più piccolo ha cominciato a partecipare a tornei di wrestling. Fa tre sport: gioca a football, fa wrestling e forse quest'inverno giocherà anche a basket.

