La Consulta manda in visibilio la sinistra sui Cpr ma il Viminale la gela | Noi già impegnati nella redazione di una nuova norma

La Consulta scuote il panorama politico italiano con un pronunciamento che infiamma la sinistra sui Cpr, mentre il Viminale si mostra freddo e deciso a portare avanti una nuova normativa. Nel giorno in cui il Senato approva il divieto di separazione delle carriere, la Corte Costituzionale evidenzia le ambiguità della legge sui centri di rimpatrio, alimentando il dibattito pubblico e politico. La partita è aperta, e la questione si fa sempre più urgente e complessa.

Nel giorno stesso in cui dal Senato è arrivato il terzo via libera alla separazione delle carriere, la Consulta irrompe nel dibattito politico con un nuovo pronunciamento. Dopo quelli del Massimario sul Dl Sicurezza e sul protollo Italia-Albania, la Consulta ha depositato una sentenza sui Cpr, i centri per il rimpatrio. La normativa – scrive la Corte- è "fumosa'" sui trattenimenti dei migranti nel Centri di prima accoglienza, non rispetta la libertà personale. Serve una legge ad hoc. La sentenza n. 96 depositata il 3 luglio, ha puntato il dito contro le gravi carenze nella disciplina dei Centri.