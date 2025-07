Giochi di fantasy sword & sorcery da provare almeno una volta

Gli amanti dell'avventura e della fantasia non possono perdere l'occasione di immergersi in giochi di sword and sorcery, un genere ricco di azione, magia e ambientazioni selvagge. Questi titoli offrono esperienze intense, dove eroi coraggiosi affrontano pericoli sovrannaturali in mondi oscuri e affascinanti. Se desideri vivere emozioni forti e scoprire universi fantastici, ecco alcuni giochi imperdibili da provare almeno una volta nella vita.

Il genere fantasy, con particolare attenzione al sottogenere "sword and sorcery", si caratterizza per storie di eroi o di un singolo protagonista impegnati in avventure ad alto contenuto di azione e violenza, ambientate in contesti selvaggi e spesso magici. Questo filone narrativo si distingue per la presenza di elementi sovrannaturali, che conferiscono alle trame un tono oscuro e pericoloso. Pur essendo meno politicamente orientato rispetto a opere come Game of Thrones, il "sword and sorcery" presenta molteplici sfumature supernatural e avventurose che trovano vasta espressione anche nel mondo dei videogiochi.

MAGIC SWORD: HEROIC FANTASY - Capcom 1990 Un altro grande classico da sala giochi porta l’illustre nome di #MagicSword, ovviamente di casa #Capcom. La ‘sfera oscura’, un manufatto che promette l’immortalità a chiunque si sottometta al suo potere, Vai su Facebook

