Lo zucchero alla base della pasticceria italiana è al centro di una rivoluzione

Farina, burro,e uova: bastano questi quattro ingredienti per creare ladelle ricettetradizione, e non per nulla sono questi i quattro pilastri su cui si fonda la nostra tradizione dolciaria. Che, come dice lo stesso attributo, è “dolce”: l’Italia è uno dei Paesi in cui viene utilizzato maggiormente lo, anche se questa tendenza sembra in un lento ma costante declino.Ma cosa succede se una delle componenti principali delle ricettetradizione viene vista con sempre maggior diffidenza e, a mano a mano, diminuita o sostituita?Breve storia delloin ItaliaCominciamo dall’inizio, ovvero da come lo– non proprio una coltivazione autoctona – è comparso e si è diffuso lungo la penisola. Con l’espansione araba, la coltivazionecanna daarrivò nel Mediterraneo e, in particolare, approdò in Sicilia intorno al nono secolo, ma rimase per lo più un bene di lusso fino al diciassettesimo secolo, quando la scoperta dell’America – e in particolare dei Caraibi – portò a una commercializzazione in Europa su larga scala.