LIVE Sci alpino, Gigante Schladming 2025 in DIRETTA: De Aliprandini e Vinatzer all'attacco, gara in notturna

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZABuongiorno e benvenuti nellatestuale del primo dei due night event di. La Coppa del Mondo di scimaschile resta in Austria per una nuova tappa che verrà aperta dallo slalomnello fantastico scenario della cittadina che fa parte del distretto di Liezen. Azzurri che cercano conferme prima dei Mondiali dopo i lampi delle ultime uscite.Luca De Alipandini è tornato a ruggire griffando il podio in rimonta neldi Adelboden. Una terza posizione dal valore assoluto per lo sciatore di Cles, che nellainaustriaca punta ad un nuovo risultato di prestigio. Sulle ali dell’entusiasmo anche Alex, che dopo settimane di polemiche è riuscito a timbrare il cartellino nello slalom di Kitzbuhel issandosi fino al secondo posto.