Libri e anime al Caffè Letterario di Euroma2 | omaggio a Miyazaki

Venerdì 31 gennaio 2025, il Centro Commercialedi Roma diventerà il punto d’incontro per tutti gli appassionati di film d’animazione, fumetti e cosplay. Un evento interamente dedicato al genio di Hayaoe al mondo dello Studio Ghibli, con ospiti di rilievo, impersonator e regali a tema manga per i partecipanti.Ile “La ragazza che amava”L’evento inaugura il primo appuntamento del 2025 deldi, che si svolge ogni venerdì presso la libreria La Feltrinelli al secondo piano. La serata sarà dedicata alla presentazione del libro illustrato La ragazza che amava(Einaudi Ragazzi), scritto da Silvia Casini, Raffaella Fenoglio e Francesco Pasqua. La storia, pensata per un pubblico giovane, racconta le avventure di Sofia, una ragazza di diciotto anni appassionata di, che sogna di diventare una disegnatrice di manga e affronta un viaggio di crescita personale tra sogni e paure.