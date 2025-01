Spettacolo.periodicodaily.com - “La vita nonostante” di Filippo Muscaritoli, un viaggio tra le immagini dell’infanzia e il peso del passato

LAè il nuovo singolo del cantautore, uscito il 28 gennaio 2025 e racconta riflessioni sull’infanzia come stanze di emozioni nascoste.Genitori e figli. tra buone intenzioni e paure ne “La” di“LA” non è un semplice racconto. È una raccolta diframmentate, catturate da quando ero bambino, ma viste oggi con gli occhi che ho ora. È ciò che ho raccolto scavando dentro di me, cercando e trovando mancanze ed eccessi, assenze e presenze. Un cammino profondo, intimo, in cui ogni ricordo porta con sé un’emozione contrastante: il desiderio di colmare ciò che manca, ma anche la consapevolezza che certe assenze fanno parte della nostra formazione.Un’ombra che invade le scelte e i tempi comici“Cercasi / persona che non c’era / mentre sbocciavano difetti e lividi .