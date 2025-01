Zonawrestling.net - La TNA fa più “rumore” della AEW

E’ la verità, la TNA fa piùAEW.Non sono io a dirlo, sono i fatti a spiegarlo.Torniamo indietro di una settimana, momento in cui la TNA torna in scena LIVE con un nuovo episodio di iMPACT 8 anni dopo l’ultima volta (le LIVE avute nei periodi successivi, poche, sono in realtà state registrate poche ore prima e quindi non corrispondevano a una vera e propria messa in onda dal vivo), analizziamo l’aspetto social e cosa notiamo?Un qualcosa di semplice quanto ben esplicito. ogni social è stato invaso di post riguardanti la TNA.E si, per i più scettici che magari commenteranno questo post scrivendo “veramente nel mio caso non è stato così, forse hai bevuto o forse sei solo un esaltato”, posso rispondervi chiaramente come la puntata e il prodotto TNA sia risultato essere il numero 1 nelle classifiche virali di X.