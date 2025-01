Juventusnews24.com - Juventus Under 17, forza 7 contro la Carrarese a Vinovo: 14 reti in due gare nel 2025, che inizio di anno per i ragazzi di mister Cioffi

di Fabio Zaccaria17, larga vittoria casalingala: secondo 7 a 1 consecutivo in campionato e vetta della classifica ripresa. Undiscoppiettante per i giovani bianconeri diLa17 aveva concluso il suo 2024 con una sconfitta, per 5-3 inflitta dai pari età del Genoa. La trasferta genovese ha probabilmente lasciato il segno nei giovani bianconeri che, dopo aver caricato le pile durante la sosta per le festività, sono ripartiti a mille e i primi risultati sono impressionanti. Nelle due sfide del, idiregistrato due 7-1 consecutivi, prima al Cesena e poi in casa con la. Una dimostrazione die carattere con cui i bianconeri si sono ripresi la vetta della classifica.Nonostante le varie assenzela, erano infatti out Samb e Ceppi per infortunio, Borasio e Elimoghale per via degli impegni in Nazionale, la risposta sul campo dei presenti è stata concreta.