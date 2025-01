Il flow è l’alleato di cui abbiamo bisogno per lavorare con più serenità

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Raggiungere una condizione in cui siamo immersi completamente in ciò che facciamo, provando intense sensazioni di benessere, è possibile, come dimostra lo stato di.Un obiettivo che fa gola a molti di noi: sappiamo infatti fin troppo bene quanto siano pesanti le giornate in cui sembra che il tempo non passi mai e che la concentrazione sia inafferrabile. Giorni in cui, soprattutto al lavoro, non riusciamo a concludere granché con conseguenti autogiudizi poco edificanti.In alcuni casi, lovisto in questo articolo, dovremmo imparare a essere più clementi verso noi stessi, riconoscendo che non possiamo essere sempre al 100%; ma al tempo stesso possiamo allenare la nostra mente a entrare in un flusso dove tutto risulta più semplice e piacevole.