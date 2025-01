Nerdpool.it - I fratelli Russo tornano nell’MCU: in arrivo un film sugli X-Men?

avrebbero firmato un nuovo accordo con i Marvel Studios per supervisionare diversi nuovi progetti, incluso il‘X-’.I, noti per aver direttodi successo come “Avengers: Infinity War” e “Avengers: Endgame”, sono considerati tra i registi più influenti dell’Universo Cinematografico Marvel (MCU). Il loro ritorno per guidare il progettoX-potrebbe segnare un’importante evoluzione nella narrazione del MCU, integrando finalte i mutanti nell’universo condiviso.TheBrothers reportedly signed a new deal with Marvel Studios to oversee multiple new projects including the ‘X-.(via @DanielRPK) pic.twitter.com/H1Ku2SpCRk— Cosmic Marvel (@cosmicmarvel) January 26, 2025L’inclusione degli X-nel MCU è attesa da tempo dai fan, soprattutto dopo l’acquisizione della 20th Century Fox da parte della Disney, che ha reso possibile l’utilizzo di questi personaggi da parte dei Marvel Studios.