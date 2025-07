Come come addestrare il drago | successo al botteghino in un mese e superamento del record di 15 anni

Come addestrare il drago ha conquistato il cuore di milioni, stabilendo un record di incassi in soli 30 giorni e superando traguardi di oltre 15 anni. Il segreto del suo successo? Una narrazione coinvolgente, effetti visivi mozzafiato e un remake live-action che ha saputo rinnovare la magia originale. Scopri come questa saga ha saputo reinventarsi e dominare il botteghino, diventando un fenomeno globale che continua a incantare grandi e piccini.

Il franchise di How to Train Your Dragon ha recentemente stabilito un nuovo record di incassi, grazie all'uscita del remake in live-action del 2025. Questa produzione rappresenta la quarta pellicola della serie, nata come adattamento del celebre ciclo di libri per bambini scritto da Cressida Cowell e sviluppato inizialmente come trilogia animata. La nuova versione ha riscosso un successo notevole al botteghino, confermando la soliditĂ del brand e aprendo nuove prospettive per il franchise. risultati al botteghino del film in live-action. esordio record e performance globale. Il debutto domestico di How to Train Your Dragon (2025) si è attestato a $84,6 milioni, segnando il miglior weekend d'apertura di sempre per la saga.