Elisabetta Cocciaretto | In palio gli ottavi di Wimbledon | ho pensato troppo serve più aggressività

Elisabetta Cocciaretto è stata sconfitta dalla svizzera Belinda Bencic al terzo turno di Wimbledon, cedendo al terzo set al cospetto della Campionessa Olimpica di Tokyo 2020. La nostra portacolori aveva firmato un'autentica impresa al debutto sconfiggendo la statunitense Jessica Pegula (numero 3 del mondo) e oggi ha provato un altro grande colpaccio contro una veterana di enorme respiro internazionale, ma è purtroppo mancata un po' di incisività nel parziale decisivo. L'azzurra è stata sincera in conferenza stampa, confessando una certa tensione: "Forse ho pensato un po' troppo al fatto che c'erano gli ottavi di Wimbledon in palio invece che a come giocare il punto.