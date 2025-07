Traffico Roma del 05-07-2025 ore 20 | 30

Benvenuti a Luceverde Roma, il vostro punto di riferimento per le ultime notizie sul traffico nella Capitale. Oggi, 5 luglio 2025, alle ore 20:30, si segnalano importanti novità: via dei Gordiani è chiusa a causa di lavori di bonifica e sicurezza dopo l'esplosione e l'incendio di ieri mattina. Rimanete aggiornati: la mobilità romana può riservare sorprese, ma con le giuste informazioni, il viaggio diventa più semplice e sicuro.

Luceverde Roma ben trovati dalla redazione Per consentire i lavori di pulizia della strada per la bonifica è messa in sicurezza dell'area interessata dall'esplosione e dall'incendio di ieri mattina via dei Gordiani resta chiusa tra via Casilina via Checco Durante compresa l'intera via Checco Durante in viale Alessandrino si transita senso unico alternato per la Stradale dissestata all'altezza di viale delle banane in zona Casilina dalle 19 alle 21 di questa sera è prevista la processione religiosa denominata a festa dei carri con partenza e arrivo in via Casilina dopo aver percorso via Capua via Policastro via e Piazza della Marranella possibili chiusure al traffico al passaggio della processione il rally di Roma Capitale 2025 dopo lo spettacolare passaggio ai piedi del Colosseo oggi e domani ti trasferisce sulle strade della Ciociaria con il quartier generale allestito a Fiuggi per i dettagli di queste da notizie potete consultare il sito roma.

