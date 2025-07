Bonny l’ex agente Le Mée | A Parma Maresca disse questo al DS!

Yann Le Mée, ex agente di Yann-Ange Bonny, rivela un retroscena affascinante sul suo assistito ora in forza all’Inter. Tra aneddoti e sfide di mercato, emerge come il Parma abbia creduto in lui, dimostrando che a volte, la fiducia può fare la differenza. Scopri come questa storia di determinazione e scoperta si è trasformata in un successo inatteso, dimostrando che con passione e coraggio, tutto è possibile…

L’ex agente di Bonny, Le Mée, parla del suo ex assistito, oggi nuovo attaccante dell’Inter. E ricorda, al contempo, un aneddoto con Enzo Maresca protagonista. IL PARMA CI HA CREDUTO – L’ex agente di Yann-Ange Bonny, Yann Le Mée così a Foot Mercato sul nuovo attaccante dell’Inter: « Lo abbiamo proposto a tutti i club francesi. Club di Ligue 1 e Ligue 2, nessuno aveva il coraggio di scommettere su di lui e nessuno voleva fare la fila per pagargli l’indennità di formazione. Un altro giocatore che doveva andare all’estero mentre lui voleva rimanere in Francia. Da quel momento in poi, abbiamo dovuto trovare il club giusto per farlo esplodere. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Bonny, l’ex agente Le Mée: «A Parma, Maresca disse questo al DS!»

