Una nuova pagina di tensione si apre tra Gaza e Israele: mentre il governo di Tel Aviv si prepara a negoziare con Hamas a Doha, proteste contro il presunto genocidio infiammano le strade. La diplomazia internazionale si attiva per trovare una soluzione, mentre Netanyahu si appresta a incontrare Trump negli Stati Uniti. La situazione resta complessa e in continua evoluzione, ecco cosa ci attende nel prossimo capitolo di questa intricata crisi.

Israele, stallo nei colloqui con Hamas: Netanyahu richiama delegazione da Doha - Il governo israeliano ha deciso di interrompere i colloqui in corso a Doha con Hamas, richiamando l'intera delegazione.

Gli attivisti filopalestinesi del veliero Madleen sequestrato da Israele mentre tentava di raggiungere la Striscia di Gaza, sono stati trasferiti all'aeroporto di Tel Aviv per essere rimpatriati Vai su Facebook

Una delegazione di Israele andrà a Doha per i negoziati con Hamas. A Tel Aviv proteste contro il genocidio; Netanyahu invia negoziatori in Qatar per discutere sulla tregua, ma dall’alba sono 64 i morti a Gaza - Veglia silenziosa in corso a Tel Aviv per i bambini di Gaza morti in guerra; Trump bypassa Israele: Hamas libera l’ostaggio Usa.

Netanyahu invia negoziatori in Qatar per discutere sulla tregua, ma dall’alba sono 64 i morti a Gaza - Fonti israeliane: Netanyahu invia negoziatori in Qatar per discutere sulla tregua Benjamin Netanyahu ha deciso di inviare una delegazione di negoziatori israeliani a Doha, in Qatar. Riporta msn.com