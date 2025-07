Leoni Juve il difensore esce allo scoperto e spiazza tutti | Futuro? Ho già deciso ecco cosa farò Le dichiarazioni non lasciano dubbi

Giovanni Leoni, il giovane difensore della Juventus, rompe il silenzio e sorprende tutti con le sue parole sul futuro. Dopo aver concluso gli studi, il giocatore si mostra sicuro delle proprie decisioni, svelando un percorso deciso e senza esitazioni. Le dichiarazioni di Leoni non lasciano dubbi: è arrivato il momento di guardare avanti con determinazione e ambizione, pronto a scrivere il suo capitolo nel mondo del calcio.

Leoni Juve, il difensore esce allo scoperto e spiazza tutti: gli aggiornamenti sul futuro del calciatore. Il difensore accostato al calciomercato Juve Giovanni Leoni ha parlato al Corriere del Veneto anche sul suo futuro. PAROLE – «Sono contento di aver finito la scuola. L’esame di oggi è stato impegnativo, è più difficile essere interrogato su Pirandello che giocare a calcio. Vedere la mia faccia sui giornali non mi mette pressione. Anzi, mi fa piacere e mi aiuta a rimanere concentrato sui miei obiettivi. Futuro? Per ora rimango dove sono, a Parma sto bene e non solo a livello sportivo, è una città molto vivibile e dove si mangia benissimo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com