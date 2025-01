Isaechia.it - Grande Fratello, ventiseiesima puntata: eliminato Luca Calvani, tre nuovi ingressi, i nominati sono…

È appena terminata ladel, il reality show condotto da Alfonso Signorini, con Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi nel ruolo di opinioniste. In studio presente anche Rebecca Staffelli, la speaker radiofonica che anche in questa edizione si sta occupando della parte social del programma.Dopo i saluti di rito questa nuovadelè entrata subito nel vivo.Il conduttore ha dato subito spazio a quello che si prospetta essere il nuovo triangolo della Casa, ovvero quello formato da Helena Prestes – Javier Martinez – Zeudi Di Palma. Vengono mostrate alcune clip in cui l’ex Miss Italia e il pallavolista argentino appaiono vicini e affiatati sotto le coperte. La modella brasiliana ha ribadito di reputare Zeudi falsa e doppio giochista e di non fidarsi più di nessuno.