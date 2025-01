Faventiablitz sfiorato Nel girone N lotta serrata a quattro

Ilrestodelcarlino.it - Faventia,blitz sfiorato. Nel girone N lotta serrata a quattro

Una doppietta di Karasse Kane fa sognare la Vis Faventia di mister Roberto Rodondi (nella foto) che, nell’anticipo di sabato delM di Seconda, è ad un passo dal successo sul campo della capolista Stella Azzurra Zolino ma a 10’ dalla fine della gara arriva il 2-2 di Contavalli. Non approfitta del pari il Brisighella, che impatta (1-1) a sua volta a Santagata. NelN, sono ina contendersi la promozione, il Mezzano torna in testa: batte 2-1 a domicilio la Pro Loco Reda e approfitta dello 0-0 tra Stella Rossa e Fiumanese per scavalcare quest’ultima. In piena corsa la Polisportiva 2000 che supera 4-0 il Gs Romagna e raggiunge la Fiumanese al secondo posto. Risultati Seconda Categoria (14ª giornata).M: Bagnara-Riolese rinv., Centro Erika-Jcr Juvenilia 1-0, San Rocco-Psp Imola 0-1, Santagata Sport-Brisighella 1-1, Sesto Imolese-B.