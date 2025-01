Ilfattoquotidiano.it - Fatto scendere dall’aereo e picchiato, il ricordo di Omeonga: “Il poliziotto mi diceva ‘è sempre colpa di voi neri'”

“Le ferite sono tante e pesanti, ho deciso di iniziare un percorso con uno psicologo”. Stephanenon dimenticherà mai il giorno di Natale 2024. Intervistato dal Corriere della Sera, l’ex calciatore del Genoa ha ricordato di quando è stato costretto dalla polizia italiana aforzatamenteche da Roma Fiumicino lo avrebbe portato a Tel Aviv per poi, una volta ammanettato, essere buttato a terra e successivamente malmenato dagli agenti.“Ho chiesto solo spiegazioni. Mi dissero che ero nella black list d’Israele e che devo”, ha ricordatoprima di tornare sul fattaccio: “Si vede anche nel video, non ho alzato la voce o opposto resistenza. Mi hanno ammanettato e poi preso per il collo davanti a tutti i passeggeri dell’areo. Un’umiliazione enorme, mi sono sentito un criminale”.