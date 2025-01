Juventusnews24.com - Dorgu Juventus, tutto confermato: c’è l’accordo tra Lecce e Manchester United! Ultimissimi aggiornamenti

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24stanno definendo gli ultimi dettagli. Accordo trovato a questa cifra! I dettagliSecondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su X, la trattativa traper Patrickè entrata nella fase finale con i due club che stanno definendo gli ultimi dettagli.Nulla da fare per lache stava lavorando sotto traccia per il calciatore danese. Il club giallorosso ha accettato l’offerta dei Red Devils di 30 milioni di euro + 7.5 di bonus. Pronto un contratto di 5 anni per l’esterno.Leggi sunews24.com