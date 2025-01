DeepSeek | così l’intelligenza artificiale low cost cinese sfida sul prezzo quelle occidentali e fa tremare la Silicon Valley

Leggi su Open.online

Sam Altman la definisce «impressionante, soprattutto per quello che offrono a quel». Per Donald Trump è «positivo» e potrebbe essere «un campanello d’allarme». Ma apera bassoo, è l’intera. Nel fine settimana il chatbot della startupdi Ia è diventato l’app gratuita più scaricata sull’App Store statunitense di Apple. Superando proprio ChatGPT di OpenAI. Grazie al suo ultimo modello, l’R1, disponibile a unmolto minore di quello che le principali aziende stanno investendo nello sviluppo del.Cos’è-V3non ha accesso ai chip all’avanguardia di Nvidia utilizzati per addestrare i modelli di intelligenzache alimentano chatbot come ChatGPT. Le esportazioni della tecnologia più potente di Nvidia in Cina sono infatti bloccate per ordine del governo degli Stati Uniti.