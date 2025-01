Quotidiano.net - Chi è Bin Salman, il premier saudita fra luci ed ombre

Roma, 28 gennaio 2025 – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è volata ad Al-Ula, in Arabia, per un incontro con il primo ministro Mohammad Bindurante il quale sono stati discussi i principali dossier internazionali ed è stato siglato un partenariato strategico del valore di 10 miliardi di dollari. Il principecon cui buona parte dell'Europa continua a intessere relazioni, viene presentato spesso come un riformatore visionario, al tempo stesso, Bin, è stato associato a episodi che hanno provocato la condanna unanime dell’occidente e continua ad essere al cento delle contestazioni relative alle violazioni dei diritti umani perpetrate dal suo regime. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIORGIA MELONI,BIN HAMAD AL KHALIFA PRIMO MINISTRO DEL BAHREIN L’assassinio di Jamal Khashoggi Il 2 ottobre 2018, il giornalistaJamal Khashoggi entrò nel consolatodi Istanbul, in Turchia, per non uscirne mai più.