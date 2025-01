Quifinanza.it - Bitpanda è il primo grande operatore crypto a ottenere la licenza in Ue

Leggi su Quifinanza.it

, la popolare piattaforma di criptovalute è ildel settore alaMiCAR (Markets in-Assets Regulation) dall’Autorità federale di vigilanza finanziaria tedesca (BaFin).Questo passo, che segna l’inizio di una nuova era per l’azienda, le consente di espandere i suoi servizi in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea. Ma come e a quali condizioni?Vediamolo.ottiene laMiCarLaMiCAR perrappresenta un significativo passo avanti nel settore, poiché in questo la piattaforma diventa ila ricevere il via libera per operare nel settore delle criptovalute in Unione Europea.La nuovapermette all’azienda di offrire i suoi servizi non solo a un pubblico più ampio, ma anche con standard elevati di protezione per gli investitori, un aspetto fondamentale per consolidare la fiducia nel mercato delle criptovalute.