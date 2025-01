Bergamonews.it - Alla Palomar nuovo gruppo di lettura dedicato alla Resistenza

Bergamo. “Bisognerebbe raccontare tutta la storia. Leggere insieme le Resistenze”: s’intitola così la nuova iniziativa dell’Anpi di Bergamo dedicatascoperta, o riscoperta, dei grandi libri che raccontano laitaliana e altre resistenze, pensata in occasione dell’80esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo.Si tratta di undi, a partecipazione libera, con sei appuntamenti per sei venerdì, una volta al mese,Libreriadi Bergamo. Primo incontro venerdì 14 febbraio, alle 18, con L’Agnese va a morire di Renata Viganò, straordinario racconto sulla partecipazionelotta Partigiana di una donna particolare, unico tra i grandi romanzi sullaa essere stato firmato da un’autrice.Il percorso prosegue fino a luglio con un incontro ogni venerdì, sempre alle 18, ogni voltaa un libro diverso: il 14 marzo Gli aquiloni di Roman Gary (autore divenuto celebre con La vita davanti a sè), vicenda ambientata nellapartigiana francese in quella Normandia che fu protagonista dello sbarco alleato; l’11 aprile Una questione privata di Beppe Fenoglio, probabilmente l’opera più brillante del più grande tra gli autori che fecero e raccontarono lanel secondo dopoguerra italiano: originale vicenda “privata” di un giovane piemontese innamorato, durante la guerra.